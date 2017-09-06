Но отдаст "Калининец".

Больше всех в этой ситуации было жалко детей: они мокли под дождем около получаса. Лето в Екатеринбурге закончилось в воскресенье. А во вторник, 5 сентября на улице было плюс десять с дождем. И все же вице-премьер РФ Виталий Мутко должен был приехать на стадион "Калининец" в любую погоду. Ведь теперь футбольный "Урал" гоняет соперников по Премьер-лиге и по заснеженному полю – таковы правила российского футбола. Экватор сезона – к Новому году.

"Уж лучше бы у нас сейчас была тренировка", - сказал один из воспитанников школы "Урал", крепче взялся за праздничные воздушные шарики и вытер с лица потоки дождевой воды.



Футбольная школа "Урал" "прогуляла" тренировку из-за торжества

Юным футболистам отменили тренировку ради открытия обновленного СОК "Калининец", который станет тренировочной базой для команд-участниц чемпионата мира по футболу-2018. Вместе с московским гостем на стадионе ждали и врио губернатора Евгения Куйвашева. Но случилось непредвиденное.

Похвастаться новеньким футбольным полем с натуральным газоном, трава на котором взошла два месяца назад, руководству спорткомплекса не удалось: Виталий Мутко и Евгений Куйвашев на полпути развернулись. По уважительной причине – вице-премьера вызвал в Москву президент Владимир Путин, и глава региона тоже был вынужден скорректировать свой график, сообщает корреспондент "Уралинформбюро".



По характеристикам, как говорят, этот газон не уступает тому, на котором тренируется московский "Спартак"

Тренировочную базу все-таки представили во всей красе. За Мутко отдувались замминистра спорта РФ Павел Новиков и гендиректор Оргкомитета мундиаля Алексей Сорокин. Они быстренько разрезали красную ленточку возле футбольного газона…

… и отправились осматривать административно-бытовой корпус. Почему-то первым делом их повели в туалет и душ, а потом показали две просторные раздевалки, медкабинет и конференц-зал на 100 мест.





После экскурсии гости подтрунивали нам свердловским министром спорта Леонидом Рапопортом. Им было радостно, что на этот спортивный объект не было потрачено ни копейки из выделенных федеральных средств.

"Ну, такой положительный опыт у нас, наверное, впервые: чтобы без федеральных денег сделали все", - задал вектор Новиков. "С федеральными деньгами, просто их не освоили", - поправил его Сорокин.

"А куда вы их дели?", - с напускной строгостью спросили москвичи у явно не готового к такому "баттлу" Рапопорта и, не дожидаясь ответа, предположили, что "они лежат в мешке где-то тут недалеко".

"Интересно, если федеральные деньги ещё не освоены, а объект уже готов, то, может, мы денег просто много дали?" - не унимались шутники. "В следующий раз удержим", - это замечание показалось всем очень смешным - над ним хохотала уже вся федеральная делегация.

Леонид Рапопорт, выслушав все "шпильки", с каменным лицом предложил: "Нам нужно идти дальше, чтобы не опоздать на совещание".

Впрочем, шутки шутками, а делегация высоко оценила тренировочную базу СОК "Калининец", отметив, что она полностью соответствует всем требованиям FIFA. Футбольное поле "законсервируют" до лета 2018 года, а после мундиаля на нем будут тренироваться воспитанники "Урала". Не все же им ждать Мутко с шариками.