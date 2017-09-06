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На выборы главы Прикамья не успеет только ленивыйСегодня в 09:36

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Избирательные участки закроются на 2 часа позже.

В единый день голосования 10 сентября в Пермском крае будет продлено время работы территориальных избиркомов: закроются участки в 22.00.

"Законодательное собрание края приняло решение продлить время голосования до 22:00, чтобы 10 сентября пермяки успели вернуться со своих дачных участков. При подготовке ко дню голосования 10 сентября мы приложили максимум усилий для того, чтобы каждый избиратель смог проголосовать комфортно", - рассказал "Уралинформбюро" председатель краевого избиркома Игорь Вагин, по словам которого, это обеспечит повышенную явку.

За "галочки" в бюллетенях от избирателей-садоводов будут бороться и сотрудники Госавтоинспекции края. 10 сентября они намерены "разгребать" заторы на въезде в город.

Кроме того, избирком Прикамья прислушался к пожеланиям электората, который грозился не прийти на предстоящие выборы из-за тесных участков для голосования. "На основе опыта прошлого дня голосования мы собрали сведения о неудобных и тесных помещениях избирательных участков и заменили их на более комфортные. Сейчас процедура голосования у избирателя должна занять не более пяти минут", - пояснил Вагин.

10 сентября 2017 года в Пермском крае пройдут первые в этом тысячелетии выборы губернатора. Выбирать главу региона в этот дент также будут в Свердловской области, однако продлевать время работы избирательных участков на Среднем Урале не будут.

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