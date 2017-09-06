Сергей Носов "кинул" десятки свердловских бизнесменовСегодня в 16:43
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Коммерсанты подняли бунт накануне выборов.
Свердловские бизнесмены обратились с жалобой на мэра Нижнего Тагила Сергея Носова к уральскому полпреду Президента РФ Игорю Холманских. По словам коммерсантов, глава города отказывается расплачиваться по муниципальным контрактам. Десятки компаний не видят положенных денег в течение двух лет.
По словам гендиректора ООО "Девелопмент Групп" Дарьи Беляевой, за строительство двух объектов - дошкольного учреждения и детско-юношеской школы олимпийского резерва "Юпитер" мэрия задолжала более 2,6 миллиона рублей.
Бизнесвумен обращалась в суд, который постановил перечислить средства. Однако решение до сих пор не исполнено.
"За неисполнение судебных решений у нас предусмотрена уголовная ответственность. Несмотря на это, ситуация продолжается. История Нижнего Тагила в этом смысле уникальна. Нигде в России больше нет муниципалитетов, где мэры так наплевательски относятся к решениям суда. Позиция мэра простая: он говорит, что есть гарантийный период, в течение которого можно предъявить претензии по поводу некачественного выполнения работ. А гарантийный период у нас 5 лет! Это вообще какой-то дегенератизм", - пояснил "Уралинформбюро" младший учредитель "Девелопмент Групп" Алексей Головченко.
По словам Беляевой, последствия позиции Носова - финансовые трудности у подрядчиков. "Они не могут рассчитаться ни со своими контрагентами, ни с работниками, вследствие чего становятся банкротами, а работники вынуждены увольняться", - утверждает она.
Бизнесмены требуют возбуждения уголовного дела в отношении Носова по ст. 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Она предусматривает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы.
Пресс-секретарь Сергея Носова Галина Кобяк ограничилась коротким комментарием: "Это все перед выборами, я даже об этом говорить не хочу". 10 сентября в Нижнем Тагиле пройдут выборы градоначальника, естественным фаворитом на них является Носов.
Игорь Холманских пообещал тщательно разобраться в ситуации. Сами коммерсанты грозят довести дело до Генеральной прокуратуры России.
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