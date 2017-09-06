С октября.

Президент России приедет на Южный Урал только в ноябре. Ранее его визит планировался в 20-ых числах октября. Владимир Путин должен был посетить Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана. Но само мероприятие перенесли почти на месяц позднее. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел Казахстана Галымжана Койшыбаева.

На форуме Путин встретится с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Они обсудят сотрудничество стран в области образования, здравоохранения, поддержки малого и среднего бизнеса, передает "Уралинформбюро"

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