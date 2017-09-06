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Дмитрий Медведев уволил главу РосгидрометаСегодня в 19:26

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Фролову пора на пенсию.

Глава Росгидромета Александр Фролов освобожден от должности. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. Документ подписал Дмитрий Медведев. Отмечается, что Фролов достиг предельного возраста пребывания на госслужбе. Он был главой Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 2010 года.

Новым руководителем Росгидромета назначен Максим Яковенко, передает "Уралинформбюро".

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