×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбург на ЭКСПО-2025 поведет ДворковичСегодня в 10:30

  • Текст

Так решил Медведев.

Комитет по выдвижению Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025 возглавит вице-премьер Аркадий Дворкович. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведе, передает "Уралинформбюро".

Согласно распоряжению, в России создана автономная некоммерческая организация (АНО) "Заявочный комитет "Екатеринбург ЭКСПО-2025", которой и будет руководить Дворкович.

Организационно-техническое обеспечение заявки поручено Минпромторгу РФ. В течение двух недель ведомство должно внести предложения по составу организационного комитета. Содействие работе также окажут Минэкономразвития РФ, МИД России, Торгово-промышленная палата РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей.

На комитет возлагаются функции по подготовке и проведению мероприятий, связанных с выдвижением уральской столицы на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025, а также по подготовке для представления в Международное бюро выставок заявочной книги.

Финансироваться работа организации будет из казны Свердловской области и внебюджетных источников.

В середине августа врио губернатора Среднего Урала Евгений Куйвашев в Астане презентовал заявку от Екатеринбурга на ЭКСПО-2025. Уральская столица претендует на проведение выставки наряду с Парижем (Франция), Осакой (Япония) и Баку (Азербайджан). Где именно она пройдет, станет известно в ноябре 2018 года, после голосования на сессии Генассамблеи Международного бюро выставок.

Ранее по теме:
В Астане Куйвашев покажет возможности ЭКСПО-2025
Страны ЕАЭС поддержат заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе

"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе

И земельная неразбериха.

Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо

Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо

Сенаторы Россель и Чернецкий рассказали, как надо

Минстрой объявил войну похоронному беспределу

Минстрой объявил войну похоронному беспределу

Общественность не возражает.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×