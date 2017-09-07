Екатеринбург на ЭКСПО-2025 поведет ДворковичСегодня в 10:30
- Текст
Так решил Медведев.
Комитет по выдвижению Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025 возглавит вице-премьер Аркадий Дворкович. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведе, передает "Уралинформбюро".
Согласно распоряжению, в России создана автономная некоммерческая организация (АНО) "Заявочный комитет "Екатеринбург ЭКСПО-2025", которой и будет руководить Дворкович.
Организационно-техническое обеспечение заявки поручено Минпромторгу РФ. В течение двух недель ведомство должно внести предложения по составу организационного комитета. Содействие работе также окажут Минэкономразвития РФ, МИД России, Торгово-промышленная палата РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей.
На комитет возлагаются функции по подготовке и проведению мероприятий, связанных с выдвижением уральской столицы на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025, а также по подготовке для представления в Международное бюро выставок заявочной книги.
Финансироваться работа организации будет из казны Свердловской области и внебюджетных источников.
В середине августа врио губернатора Среднего Урала Евгений Куйвашев в Астане презентовал заявку от Екатеринбурга на ЭКСПО-2025. Уральская столица претендует на проведение выставки наряду с Парижем (Франция), Осакой (Япония) и Баку (Азербайджан). Где именно она пройдет, станет известно в ноябре 2018 года, после голосования на сессии Генассамблеи Международного бюро выставок.
Ранее по теме:
В Астане Куйвашев покажет возможности ЭКСПО-2025
Страны ЕАЭС поддержат заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 10:30
Екатеринбург на ЭКСПО-2025 поведет Дворкович
Так решил Медведев.Сегодня в 10:18
Курганские переселенцы утонули в фекалиях
И сидят без горячей воды.Сегодня в 10:16
"Черная" вспышка на Солнце аукнулась на Земле
Мигренями и перебоями со связью.Сегодня в 10:01
Минздрав предупреждает: на зарплаты врачам денег нет
Не хватает 266 миллиардов рублей.Сегодня в 09:53
Экс-прокурора Прикамья задержали в Египте
И этапировали в Москву.Сегодня в 09:51
Автомобильные номера в России европеизируют
И оснастят чипами.Сегодня в 09:45
Екатеринбуржцам вернули воду
После обращения к депутату.Сегодня в 09:40
"Калашников" создал замену пистолету Макарова
На базе ПЛ-15.Сегодня в 09:36
В Прикамье дорожник погиб в ДТП с 7 грузовиками
Еще два человека пострадали.Сегодня в 09:31
"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе
И земельная неразбериха.Сегодня в 09:29
Система газоснабжения Екатеринбурга переведена на зимний режим
В ремонт вложено 120 миллионов.Сегодня в 09:06
"Автомобилист" выстоял под татарским натиском
На глазах своих фанатов.Сегодня в 08:59
Югорчанин на Toyota протаранил столб и погиб
Машину разорвало.Сегодня в 08:44
Мосгорсуд заставил "Аэрофлот" брать на работу полных стюардесс
Перевозчик доволен таким решением.Сегодня в 08:38
В Горном Щите пожар уничтожил частный дом
Ночью.
Главные новости
- Сегодня в 09:51Автомобильные номера в России европеизируют
- Сегодня в 09:31"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе
- Сегодня в 08:44Мосгорсуд заставил "Аэрофлот" брать на работу полных стюардесс
- 06 сентября в 19:43Экологи вывезли из Екатеринбурга 1 619 тонн мусора
- 06 сентября в 19:24Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо
Аналитика
"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе
И земельная неразбериха.
Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо
Сенаторы Россель и Чернецкий рассказали, как надо
Минстрой объявил войну похоронному беспределу
Общественность не возражает.