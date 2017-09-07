Чиновников турнут из гостиничных "люксов"Сегодня в 11:00
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Радии экономии бюджета.
Экономить ежегодно до 700 миллионов бюджетных рублей на чиновниках намерен Минфин РФ. Ведомство предлагает оплачивать из казны гостиничные номера категории "люкс" во время командировок лишь госслужащим высшего ранга.
В настоящее время оплата проживания в двухкомнатных номерах возмещается всем гражданским служащим категории "руководители", остальным в командировках оплачивают однокомнатные номера, пишет газета "Ведомости".
Минфин предлагает ограничить перечень до самых высоких должностей. Например, в администрации президента на люксовый номер смогут претендовать ее руководитель и его заместители, включая пресс-секретаря президента. В аппарате правительства - первый заместитель, заместитель, пресс-секретарь премьера, руководитель его протокола и руководитель аппарата коллегии ВПК.
В случае принятия изменений "люксов" лишатся полномочные представители президента в федеральных округах, помощники президента и руководитель его протокола, передает "Уралинформбюро".
Поправки в указ президента о порядке командирования госслужащих подготовлены "в целях оптимизации расходов федерального бюджета", сказано в пояснительной записке к инициативе.
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