Референдум о независимости Каталонии назначили на 1 октябряСегодня в 13:46
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Власти Испании негодуют.
Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон подписал закон о проведении 1 октября референдума о независимости автономного сообщества от Испании. Об этом сообщил в Twitter глава пресс-службы каталонского правительства Жауме Клоте. Ранее законопроект был одобрен каталонским парламентом, передает "Уралинформбюро".
Закон о референдуме был принят голосами депутатов двух партий, обладающих абсолютным большинством в каталонском парламенте. Депутаты от оппозиционных партий намерены обратиться в Конституционный суд - обжаловать принятие закона и заявить о нарушении их прав как народных избранников.
Ранее вице-премьер Испании Сорайя Саэнс де Сантамария назвала происходившее в каталонском парламенте "постыдным цирком" и пообещала, что правительство Испании не допустит нарушения прав испанских граждан.
По мнению же властей Каталонии, закон о референдуме будет иметь наивысшую юридическую силу над всеми остальными законами и нормативными актами, которые будут ему противоречить. В нем, в частности, говорится, что результаты референдума будут претворены в жизнь через 48 часов после их объявления. Документ не предусматривает минимальной явки для того, чтобы голосование было признано состоявшимся.
Вопрос, который власти Каталонии собираются вынести на референдум 1 октября, звучит так: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".
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