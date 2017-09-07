×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Референдум о независимости Каталонии назначили на 1 октябряСегодня в 13:46

  • Текст

Власти Испании негодуют.

Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон подписал закон о проведении 1 октября референдума о независимости автономного сообщества от Испании. Об этом сообщил в Twitter глава пресс-службы каталонского правительства Жауме Клоте. Ранее законопроект был одобрен каталонским парламентом, передает "Уралинформбюро".

Закон о референдуме был принят голосами депутатов двух партий, обладающих абсолютным большинством в каталонском парламенте. Депутаты от оппозиционных партий намерены обратиться в Конституционный суд - обжаловать принятие закона и заявить о нарушении их прав как народных избранников.

Ранее вице-премьер Испании Сорайя Саэнс де Сантамария назвала происходившее в каталонском парламенте "постыдным цирком" и пообещала, что правительство Испании не допустит нарушения прав испанских граждан.

По мнению же властей Каталонии, закон о референдуме будет иметь наивысшую юридическую силу над всеми остальными законами и нормативными актами, которые будут ему противоречить. В нем, в частности, говорится, что результаты референдума будут претворены в жизнь через 48 часов после их объявления. Документ не предусматривает минимальной явки для того, чтобы голосование было признано состоявшимся.

Вопрос, который власти Каталонии собираются вынести на референдум 1 октября, звучит так: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Смотрите: Россель на фотографиях и без

Смотрите: Россель на фотографиях и без

За месяц до юбилея.

"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе

"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе

И земельная неразбериха.

Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо

Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо

Сенаторы Россель и Чернецкий рассказали, как надо

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×