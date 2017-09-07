Выездное заседание пройдет в аэропорту.

7 сентября 2017 года в Екатеринбург с рабочей поездкой прибудет министр по чрезвычайным ситуациям РФ Владимир Пучков.

В рамках краткосрочного визита он обсудит с врио губернатора Среднего Урала Евгением Куйвашевым вопросы обеспечения комплексной безопасности населения региона, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МЧС РФ.

В аэропорту Кольцово уже установлен подвижный пункт управления, на базе которого В.Пучков в режиме видеоконференцсвязи проведет выездное заседание по совершенствованию системы предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации. Помимо рабочей группы правительственной комиссии, в нем примут участие члены комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области, а также руководители ГУ МЧС по субъектам Уральского федерального округа.

Затем министр проведет проверку готовности аэромобильной группировки свердловского главка, развернутой в воздушной гавани.