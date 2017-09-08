Борьбу за ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге доверили топ-менеджеру СбербанкаСегодня в 15:24
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Светлане Сагайдак.
Экс-зампред правления Сбербанка России Светлана Сагайдак назначена главой заявочного комитета ЭКСПО-2025. Об этом в Астане, где проходит специализированная выставка ЭКСПО-2017, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
Светлана Сагайдак является выпускницей юридического факультета МГУ и Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. Долгое время она работала на разных должностях в банковской сфере.
Стоит отметить, что 6 сентября 2017 года российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании заявочного комитета "Екатеринбург ЭКСПО-2025". Он также назначил Дворковича главой организационного комитета по поддержке выдвижения Екатеринбурга, передает "Уралинформбюро".
По словам вице-премьера, у столицы Урала есть высокие шансы на победу: "Екатеринбург – это перекресток важнейших торговых, инвестиционных путей, крупнейший центр промышленности, город с громадными культурными традициями, один из центров притяжения России".
Где именно пройдет выставка в 2025 году, станет известно в ноябре 2018 года, после голосования на сессии Генассамблеи Международного бюро выставок. Помимо Екатеринбурга на ЭКСПО претендуют Париж (Франция), Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).
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