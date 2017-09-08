×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Борьбу за ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге доверили топ-менеджеру СбербанкаСегодня в 15:24

  • Текст

Светлане Сагайдак.

Экс-зампред правления Сбербанка России Светлана Сагайдак назначена главой заявочного комитета ЭКСПО-2025. Об этом в Астане, где проходит специализированная выставка ЭКСПО-2017, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Светлана Сагайдак является выпускницей юридического факультета МГУ и Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. Долгое время она работала на разных должностях в банковской сфере.

Стоит отметить, что 6 сентября 2017 года российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании заявочного комитета "Екатеринбург ЭКСПО-2025". Он также назначил Дворковича главой организационного комитета по поддержке выдвижения Екатеринбурга, передает "Уралинформбюро".

По словам вице-премьера, у столицы Урала есть высокие шансы на победу: "Екатеринбург – это перекресток важнейших торговых, инвестиционных путей, крупнейший центр промышленности, город с громадными культурными традициями, один из центров притяжения России".

Где именно пройдет выставка в 2025 году, станет известно в ноябре 2018 года, после голосования на сессии Генассамблеи Международного бюро выставок. Помимо Екатеринбурга на ЭКСПО претендуют Париж (Франция), Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Смотрите: Россель на фотографиях и без

Смотрите: Россель на фотографиях и без

За месяц до юбилея.

"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе

"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе

И земельная неразбериха.

Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо

Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо

Сенаторы Россель и Чернецкий рассказали, как надо

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×