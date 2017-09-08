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Глава "Газпром трансгаз Екатеринбург" ушел в отставкуСегодня в 15:20

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Отпраздновав 70-летие.

Генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" Давид Гайдт, на днях отметивший 70-летний юбилей, досрочно ушел в отставку. 8 сентября 2017 года коллективу был представлен новый руководитель предприятия - 41-летний уроженец Краснотурьинска Алексей Крюков.

Новоиспеченный директор окончил Уральский государственный технический университет по специальности "Турбостроение", а также корпоративный институт "Газпром" по программе "Управление персоналом". В газовой отрасли он работает с 1999 года, с 2014-го — заместителем генерального директора ООО "Газпром трансгаз Ухта". С 2015-го Крюков является депутатом совета Ухты.

Как пояснил "Уралинформбюро" начальник службы по связям с общественностью и СМИ "Газпром трансгаз Екатеринбург" Денис Селезнев, более подробный комментарий будет обнародован после 10 сентября.

Давид Гайдт руководил организацией почти 20 лет. 7 сентября на заседании президиума совета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей он был отмечен грамотой Российского союза промышленников и предпринимателей. Награду он получил из рук врио губернатора региона Евгения Куйвашева.

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