Евгений Куйвашев узнал, чего хотят женщиныСегодня в 15:51
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Пожелания обещал исполнить.
Врио губернатора Свердловской области пошел на поводу у сотни женщин, пообещав выполнить почти все их просьбы. Мало того, пожелания он намерен внести в программу развития региона до 2021 года, а также в ряд законодательных актов. Об этом глава Среднего Урала заявил 8 сентября на встрече с представительницами Женского парламента, передает "Уралинформбюро".
За последние 5 лет предложения женского общественного объединения были внесены в 15 законопроектов, направленных на поддержку материнства и детства. Это сказалось на статистике детской смертности, которая снизилась в 2 раза, и на повышении рождаемости в регионе.
"Все, за что не берутся женщины, они делают лучше мужчин",- сделал комплимент присутствующим Куйвашев, по словам которого, в Свердловской области за прошедшую пятилетку стала доступнее медпомощь, выросла сеть перинатальных центров, были построены новые детские поликлиники.
В ответ женщины-депутаты рассказали главе региона о своих проблемах, даже о лишнем весе, а также обсудили пользу правильного питания и грудного вскармливания, чем несколько смутили Евгения Куйвашева.
"Важно, что мы эти темы, не стесняясь, обсуждаем. Очень интересно и не всегда привычно мне это слышать, но мы тут собираемся для того, чтобы принять определенные решения, которые в будущем найдут отражение в главном стратегическом документе Свердловской области – в программе "Пятилетка развития", - подчеркнул он.
Женский парламент передал главе Среднего Урала резолюцию, выдержки из которой, вероятнее всего, выйдут на законодательный уровень. В числе идей – расширение регионального календаря прививок, пропаганда здорового образа жизни среди женского населения и усиление внимания медработников к молодым мамам и новорожденным.
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