За два дня до голосования.

За два дня до единого дня голосования в Свердловской области обозначилась первая проблемная точка. Ею стал город Серов, где на выборах в местный парламент обнаружилось аномальное количество досрочно проголосовавших. Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном избиркоме, к урнам для голосования раньше времени пришли 1,52% электората.

На избирательные участки почти каждый день заявляется по 100 человек. Как правило, высокий процент досрочного голосования свидетельствует о попытке фальсификации.

"С председателями ТИК и с председателями всех участковых комиссий проведена беседа, чтобы они строже и бдительнее относились к досрочному голосованию, допускали до него только по объективным причинам", - пояснили в избирательной комиссии Среднего Урала.

О попытках подделать итоги выборов "Уралинформбюро" рассказал один из претендентов на депутатское кресло. Он сообщил, что местные жители были свидетелями того, как к избирательным участкам массово подвозили "лиц низкого социального статуса". По словам источника, они голосуют досрочно за оплату в 500 рублей.

Впрочем, поймать за руку возможных фальсификаторов не удалось: на провокационные вопросы они отвечают, что просто помогают людям добраться до участков.

О том, что в Серове выборы депутатов гордумы проходят напряженно "Уралинформбюро" уже сообщало ранее. Кандидаты массово пытались избавиться от конкурентов через суд, заваливая инстанцию муниципалитета исками с просьбой снять оппонентов с предвыборной гонки.