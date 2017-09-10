За 2 часа.

В России 10 сентября 2017 года наступил единый день голосования. На Среднем Урале сегодня выбирают губернатора региона, мэров 4 муниципалитетов (Нижний Тагил, Баженовского, Зареченского и Слободо-Туринского сельских поселений), а также депутатов дум в 49 муниципальных образованиях.

Избирательные участки работают с 08.00 до 20.00. Как сообщили "Уралинформбюро" в избиркоме Свердловской области, за первые 2 часа в голосовании приняли участие 5,06% жителей региона - на 0,16% больше, чем на выборах депутатов Госдумы, состоявшихся в 2016 году.

Самая высокая явка – 17,72% - по состоянию на 10.00 зафиксирована в Гаринском городском округе. Самая низкая – 1,91% - в Чкаловском районе Екатеринбурга.

Стоит отметить, что губернатора 10 сентября выбирают и жители Пермского края, причем впервые в истории. Регион был образован в 2005 году за счет слияния Коми-Пермяцкого автономного округа и Пермской области, в которой главу региона в последний раз выбирали в 2000 году. Тогда победу одержал Юрий Трутнев, ныне занимающий пост вице-премьера РФ.