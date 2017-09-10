"Невыборные" лотереи принесли квартиры трем свердловчанамСегодня в 12:50
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В единый день голосования.
Трое жителей Свердловской области – двое в Нижнем Тагиле, один в Полевском - выиграли квартиры в единый день голосования 10 сентября 2017 года. Таковы данные по состоянию на полдень.
Кроме того, как сообщили "Уралинформбюро" в фонде "Уральские самоцветы", являющемся организатором лотерей, обладателями автомобилей Lada Granta стали 27 человек.
Розыгрыши проходят в 20 муниципалитетах Среднего Урала, в списке: Арамиль, Артемовский, Асбест, Березовский, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Ирбит, Каменск-Уральский, Качканар, Краснотурьинск, Лесной, Невьянск, Нижний Тагил, Новоуральск, Первоуральск, Полевской, Ревда, Реж, Сысерть, Серов. Предполагается, что квартиры получат 15 человек, авто – 130 и 10 000 – бытовую технику.
Ранее председатель избиркома Свердловской области Валерий Чайников заявил, что проведение лотерей в день голосования непосредственного отношения к выборам не имеет.
"О проведении лотерей я не знаю, но я слышал, что будет проводиться фестиваль ("Уральские самоцветы" - прим.ред.). Он с выборами никак не связан, так как проводится с 1 августа по 10 октября. Может быть, в Свердловской области такое еще не проводилось, но соседние области такую форму привлечения избирателей на участки используют давно. Но никоим образом событие и участие в нем не соотносятся с итогами голосования либо с поддержкой кандидатов", - пояснил Чайников.
10 сентября на Среднем Урале выбирают главу региона, мэров 4 муниципалитетов и депутатов 49 местных дум. По состоянию на 10.00 в голосовании приняли участие 5,06% избирателей.
Ранее по теме:
Свердловский избирком "открестился" от запланированных к выборам лотерей
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