Но выводы делать рано.

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев около полудня отдал свой голос на выборах главы региона. По уже сложившейся традиции голосовал он на избирательном участке, расположенном в екатеринбургской гимназии №104.

"По данным на 10 утра явка в Свердловской области составила чуть больше 5%. Пока рано делать какие-либо выводы, нужно дождаться окончания голосования. Призываю всех прийти на выборы и проголосовать. А у меня сегодня хорошее настроение и хороший настрой", – заявил Куйвашев на выходе с избирательного участка.

В Свердловской области в единый день голосования 10 сентября 2017 года выбирают губернатора, мэров 4 муниципалитетов и депутатов 49 дум, передает "Уралинформбюро".