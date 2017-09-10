К полудню.

В голосовании на выборах в Свердловской области приняли участие 14,62% избирателей. Данные на 12.00 обнародовал региональный избирком.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе комиссии, лидером по явке остается Гаринский городской округ, где к полудню проголосовали 32,33% избирателей. Близкие к этому показатели зафиксированы в поселке Свободный (30,87%) и Артемовском (30,61%).

Аутсайдером по явке по-прежнему является Чкаловский район Екатеринбурга (6,73%).

В единый день голосования 10 сентября 2017 года на Среднем Урале выбирают главу региона, мэров 4 муниципалитетов и депутатов 49 дум.