Каждый седьмой свердловский избиратель принял участие в выборахСегодня в 13:40
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К полудню.
В голосовании на выборах в Свердловской области приняли участие 14,62% избирателей. Данные на 12.00 обнародовал региональный избирком.
Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе комиссии, лидером по явке остается Гаринский городской округ, где к полудню проголосовали 32,33% избирателей. Близкие к этому показатели зафиксированы в поселке Свободный (30,87%) и Артемовском (30,61%).
Аутсайдером по явке по-прежнему является Чкаловский район Екатеринбурга (6,73%).
В единый день голосования 10 сентября 2017 года на Среднем Урале выбирают главу региона, мэров 4 муниципалитетов и депутатов 49 дум.
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