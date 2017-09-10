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В Пермском крае на избирательные участки наведались почти полмиллиона человекСегодня в 15:19

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К 14.00.

В Пермском крае, где 10 сентября 2017 года впервые выбирают губернатора, к 14.00 проголосовало 446 809 человек – 22,96% избирателей. Всего в списки избирателей включено почти 2 миллиона жителей региона, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого избиркома.

Около 11.30 свой гражданский долг исполнил врио губернатора Прикамья Максим Решетников, являющийся фаворитом кампании по выборам главы региона. Кандидат от "Единой России" в компании супруги Анны проголосовал на участке, расположенном в главном корпусе Педагогического университета.

"Мы пришли и всех призываем, несмотря на погоду, выйти из дома, прийти на избирательный участок и проголосовать. Это самое главное, ведь это первые выборы губернатора за 17 лет. Хотелось бы, чтобы максимальное число людей воспользовалась этим правом", - заявил Решетников.

Выборы губернатора Пермского края проходят впервые, поскольку на момент образования региона в 2005 году (в результате объединения Коми-Пермяцкого АО и Пермской области) глав региона уже назначал президент.

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