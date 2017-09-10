Подтвердились 4 жалобы.

Первые сообщения о нарушениях на выборах в Свердловской области появились в Сети. На портале "Карта нарушений", созданном движением "Голос", сообщается, что главный врач расположенного в Екатеринбурге МАУ СП №12 заставляет своих сотрудников голосовать за определенного кандидата в губернаторы региона, а также агитировать за него.

Также появилась информация о незаконной агитации в Нижнем Тагиле – рядом с одним из участков был замечен автобус, на бортах которого размещена агитинформация о кандидате в гордуму Игоре Темнове, передает "Уралинформбюро".

Оба сообщения пока не нашли официального подтверждения. По данным на 12.00, в свердловский избирком поступило 9 обращений о нарушениях, 4 из которых оказались достоверными: в двух случаях в список избирателей были включены лица, не проживающие и не зарегистрированные в квартире, председатель УИК №2488 не надел бейдж, а один свердловчанин отсутствовал в списке избирателей с постоянной пропиской.

10 сентября в Свердловской области выбирают губернатора региона, глав 4 муниципалитетов и депутатов 49 дум.