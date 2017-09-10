На Сахалине и Курилах завершились выборыСегодня в 15:06
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Общественники рапортуют об отсутствии нарушений.
Единый день голосования в Сахалинской области подошел к концу. В 20.00 местного времени (12.00 мск) 10 сентября 2017 года избирательные участки завершили свою работу.
По данным местной Общественной палаты, выборы депутатов Сахалинской областной думы VII созыва прошли спокойно. Общественники проконтролировали более 60 избирательных участков в 7 муниципалитетах и нарушений не обнаружили.
Стоит отметить, что в Свердловской области сегодня выбирают губернатора, мэров 4 муниципалитетов и депутатов 49 дум. Голосование завершится в 20.00.
Выборы губернатора также проходят в Пермском крае – впервые в истории региона. В Прикамье избирательные участки будут работать до 22.00.
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