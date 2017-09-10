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"Мертвую душу" включили в список избирателей на Среднем УралеСегодня в 15:42

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Всего подтверждено 7 нарушений.

На одном из избирательных участков в Свердловской области обнаружилась "мертвая душа". Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального избиркома, в список голосующих была внесена умершая женщина Зоя Иванова.

Всего по состоянию на 14.00 в ситуационный центр поступило 16 жалоб на нарушения, подтвердились 7 из них. Помимо обнаруженной "мертвой души" в трех случаях в список избирателей включены лица, не проживающие и не зарегистрированные в квартире, председатель УИК 2488 не надел бейдж, один свердловчанин отсутствует в списке избирателей с постоянной пропиской, в другом перечне в отчестве жительницы региона была допущена ошибка.

10 сентября в Свердловской области выбирают губернатора, мэров 4 муниципалитетов и депутатов 4 дум.

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