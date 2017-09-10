К 15.00.

Средняя явка на выборах в Свердловской области составляет 26,68%. Таковы данные на 15.00, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального избиркома.

Активнее всего голосуют в поселке Свободный, где на участки наведались 46,28% избирателей. На втором месте по явке – Серов (44,78%), на третьем – Волчанск (43,34).

Наименее охотно в выборах участвуют жители Орджоникидзевского (15,20%) и Чкаловского (15,29%) районов Екатеринбурга, а также Среднеуральска (15,32%).

Стоит отметить, что темпы голосования 10 сентября 2017 года чуть ниже показателей прошлогодних выборов депутатов Госдумы РФ. Тогда к 15.00 свой гражданский долг выполнили 27,94% свердловских избирателей. При этом на предыдущих выборах главы Среднего Урала, состоявшихся в 2003 году, жители региона шли голосовать с еще меньшим энтузиазмом – за первые 7 часов голосования участки посетили 15,57% избирателей.

В единый день голосования в Свердловской области выбирают губернатора региона, глав 4 муниципалитетов и депутатов 49 дум.