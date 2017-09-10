К 15.00.

Более полумиллиона жителей Пермского края приняли участие в выборах 10 сентября 2017 года. По данным регионального избиркома, к 15.00 на участки наведались 525 021 избиратель, явка составила 26,95%.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе комиссии, жалоб по выборам губернатора Прикамья в крайизбирком и правоохранительные органы не поступало.

Стоит отметить, что всего в списки избирателей внесено более 1,94 миллиона человек.