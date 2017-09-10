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За выборами в Ярославской области приглядывает Д'АртаньянСегодня в 17:00

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В составе международной делегации.

В Ярославской области за выборами наблюдает международная делегация экспертов, в состав которой вошел потомок знаменитого Д'Артаньяна. Цель визита – мониторинг выборов 10 сентября 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в региональной избирательной комиссии.

"Мы изучили подготовку к выборам в области. Порадовало нас электронное оснащение участков. Мы убедились, что КОИБы не позволяют провести какое-то мошенничество при голосовании", - заявил журналистам международный эксперт Амери Д'Артаньян после посещения избирательных участков Ярославля.

Амери рассказал, что действительно является потомком знаменитого рода из романов Александра Дюма. "Мой род из Гаскони. Мои предки связаны и с Монтескье, а в годы Наполеоновских войн они сражались на стороне Франции. Один из них выжил в плену благодаря русским женщинам. Есть у меня и мушкетерская шпага, которую я передам в Москву для выставки, посвященной стрельцам", - цитирует Д'Артаньяна "Интерфакс".

В рамках единого дня голосования в Ярославской области проходят выборы губернатора, депутатов муниципальных образований и глав сельских поселений. Работают 872 избирательных участка, на которых могут проголосовать 1 миллион 25 тысяч граждан.

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