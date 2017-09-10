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По месту фактического пребывания проголосуют 17 000 свердловских избирателейСегодня в 16:58

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Большинство уже посетили участки.

Почти 17 000 человек в Свердловской области смогут проголосовать на выборах, проходящих 10 сентября 2017 года, по месту фактического пребывания. С 26 июля по 4 сентября соответствующее заявление подали 16 928 избирателей (6235 – через ТИК, 9730 – через УИК, 963 – через МФЦ). 14 557 человек к 15.00 посетили участки.

Кроме того, как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального избиркома, с 5 по 9 сентября 3504 избирателям выданы спецзаявления, проголосовать по которым можно на выделенных для этого участках. 1779 свердловчан этим правом воспользовались в первые 7 часов голосования.

Голосование по месту пребывания – новелла в политическом укладе РФ. Узаконена процедура была лишь в 2017 году. Тем россиянам, кто не может проголосовать на выборах по месту прописки, теперь достаточно подать заявление с указанием места фактического нахождения в день голосования. Ранее требовалось получить открепительное удостоверение, что усложняло процедуру выборов.

10 сентября на Среднем Урале выбирают губернатора региона, мэров 4 муниципалитетов и депутатов 49 дум. По данным свердловского избиркома, 0,5% от общего числа избирателей на нынешних выборах голосуют не по прописке.

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