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На выборы свердловского губернатора пожаловались 5 раз10 сентября в 17:32

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Голосование за депутатов спровоцировало 4 жалобы.

К 16.00 в избирательную комиссию Свердловской области поступило 9 обращений о нарушениях на выборах, которые проходят 10 сентября 2017 года.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе комиссии, 5 жалоб связаны с выборами главы региона, 4 – депутатов муниципальных дум (Нижний Тагил, Богданович, Асбест, Режевской ГО).

По 4 фактам нарушений не установлено, по 4 другим жалобам работает полиция, проверку по последнему обращению ведет соответствующая ТИК.

10 сентября в Свердловской области выбирают губернатора, глав 4 муниципалитетов и депутатов 49 дум. К середине дня явка в регионе составила 26,68%. Избирательные участки закроются в 20.00.

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