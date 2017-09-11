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Жители "челябинской Рублевки" проигнорировали довыборы в горсобрание депутатов10 сентября в 18:44

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Явка – ниже 10%.

На выборах в Челябинской области к 18.00 проголосовали 11 197 человек, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального избиркома.

10 сентября 2017 года на Южном Урале проходят довыборы в 13 местных представительных органа. Самая высокая явка к вечеру зафиксирована в Чесменском (48,68%) и Уйском (42,07%) муниципальных районах. Самая низкая – в Сосновском муниципальном районе (8,44%).

Кроме того, сегодня главу выбирают жители Полоцкого сельского поселения. К 18.00 проголосовали 61,11% местных избирателей.

Сосновский район с севера и запада примыкает к Челябинску. В народе он получил прозвище "челябинская Рублевка" из-за приличного количества обеспеченных южноуральцев, имеющих там недвижимость.

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