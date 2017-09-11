Явка на выборах в Свердловской области перевалила за треть10 сентября в 19:10
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До закрытия участков остается меньше часа.
За 2 часа до завершения голосования принять участие в выборах решили 33,47% свердловских избирателей.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального избиркома, охотней всего по-прежнему идут голосовать жители поселка Свободный (57%). В ТОП по явке поднялась Верхняя Салда, где она достигла 51,86%. На третье место опустился Серов с явкой в 51,8%.
Среднеуральск упал на дно рейтинга – за 10 часов там проголосовали лишь 19,7% избирателей. В числе аутсайдеров также остаются Орджоникидзевский (20,32%) и Чкаловский (20,46%) районы Екатеринбурга.
С 16.00 до 18.00 в избирательную комиссию поступило еще 4 жалобы на нарушения. 3 из них не подтвердились, последнее сообщение – об агитации за одного из кандидатов в гордуму Нижнего Тагила – передано для проверки в полицию.
10 сентября в Свердловской области выбирают губернатора, мэров 4 муниципалитетов и депутатов 49 дум. Избирательные участки закроют двери в 20.00.
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