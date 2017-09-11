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Каждый третий избиратель проголосовал на выборах в Прикамье10 сентября в 19:24

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Голосование завершится в 22.00.

К 18.00 в Пермском крае явка на выборах составила 34,92%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе крайизбиркома.

Наибольшую активность проявили жители Уинского (58,42%) и Соликамского (57,54%) районов, наименьшую – жители Свердловского района Перми (27,52%).

10 сентября 2017 года в Прикамье выбирают губернатора региона и депутатов муниципальных представительных органов. Голосование завершится в 22.00.

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