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Голосование на выборах в Свердловской области завершилось10 сентября в 20:03

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Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.

В Свердловской области завершилось голосование на выборах губернатора, глав 4 муниципалитетов и депутатов дум. В 20.00 закрылись все избирательные участки, сообщает "Уралинформбюро".

По данным на 18.00, явка в регионе составляла 33,47%. Самая высокая была зафиксирована в поселке Свободный (57%), самая низкая – в Среднеуральске (19,7%).

В 20 муниципалитетах области в рамках фестиваля "Уральские самоцветы" в течение дня проходили розыгрыши квартир и автомобилей Lada Granta. По предварительным сведениям, жилье выиграли 14 человек, машины – 65.

В Пермском крае, где 10 сентября 2017 года выбирают губернатора и депутатов муниципальных представительных органов, голосование завершится в 22.00. К 18.00 на участки в Прикамье наведались 34,92% избирателей.

Предварительные итоги голосования на выборах разных уровней – в ближайших материалах "Уралинформбюро".

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