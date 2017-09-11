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Второе место на "списочных" выборах в думу Нижнего Тагила остается под вопросомСегодня в 10:48

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Оппозиционеры идут "ноздря в ноздрю".

Избирательная комиссия Нижнего Тагила подвела предварительные итоги голосования по партийным спискам на выборах в местную думу, состоявшихся 10 сентября 2017 года.

Уверенную победу одержала "Единая Россия" - за "медведей" по имеющимся к настоящему моменту данным проголосовали 57,07% избирателей.

А вот судьба второго места пока туманна. Эсеры набрали 12,13% голосов, КПРФ – 11,9%, ЛДПР – 11,27%. Однако, как пояснила "Уралинформбюро" председатель комиссии Лидия Брызгалова, данные еще будут перепроверяться, соответственно, итоги могут быть скорректированы.

Единственное политическое объединение, которому вряд ли грядущая перепроверка сулит какие-либо серьезные дивиденды – "Партия Роста", набравшая 3,34% голосов.

Стоит отметить, что накануне тагильчане также выбирали главу города на ближайшие 5 лет. Действующего мэра Сергея Носова поддержали порядка 90% горожан.

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