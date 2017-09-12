Общаясь с россиянами.

Выдвижение Владимира Путина на новый президентский срок будет проходить в 2 этапа, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на источники в Кремле.

Первый этап - публичное заявление Путина о своем выдвижении - намечен на ноябрь. "Невозможно до декабря тянуть с этим вопросом, иначе будет восприниматься неестественно", - сообщил один из собеседников издания.

Формат мероприятия, в рамках которого прозвучит объявление, напомнит "прямую линию". Это будет "общение с гражданами, которые сформулируют просьбу о выдвижении, качественная телевизионная картинка", передает "Уралинформбюро".

Также на первом этапе Путин осенью примет участие в нескольких внутриполитических мероприятиях, среди которых День народного единства 4 ноября, 100-летие революции 7 ноября, а также участие президента в форуме "Сообщество". Последний организован Общественной палатой, которая подтвердила, что ждет участия в нем главы государства.

Второй этап - юридическое выдвижение Владимира Путина как самовыдвиженца со сбором подписей в поддержку кандидата. Он должен начаться как можно позднее, чтобы официальная избирательная кампания оказалась максимально сжатой.

Назначение выборов, по закону, состоится с 7 по 17 декабря. День голосования запланирован на 18 марта 2018 года - годовщину присоединения Крыма к России.