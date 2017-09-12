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Навальный выйдет в Екатеринбурге на митинг вопреки запрету властейСегодня в 10:40

На площади Обороны.

Организаторы митинга Алексея Навального, который должен пройти в Екатеринбурге, получили отказ в согласовании мероприятия от министерства общественной безопасности Свердловской области. При этом ранее ведомство выдало разрешение на проведение акции в уральской столице, передает "Уралинформбюро".

На этой неделе оппозиционный политик, который намеревается баллотироваться на пост президента России, начинает свой предвыборный тур по стране. Он планирует встретиться с избирателями, рассказать о своей программе и ответить на вопросы граждан.

В Екатеринбурге встреча Навального намечена на 16 сентября (с 18.00 до 21.00 на площади Обороны). Организаторы заранее подали пять уведомлений, в которых указали разные дату, время и место ее проведения. Но в документах, как утверждает министерство, имеются нарушения требований законодательства РФ. Представителям екатеринбургского штаба оппозиционного политика предложили устранить замечания и подать новые уведомления.

Также в ведомстве предупредили, что участие в несогласованном мероприятии может подпадать под действие КоАП. Однако начальник штаба оппозиционера Виктор Бармин заявил "Уралинформбюро", что "Алексей (Навальный – прим.ред.) приедет в любом случае".

По словам собеседника агентства, митинг в Екатеринбурге состоится в намеченное время, так как у его организаторов есть на руках официальный разрешительный документ. Второе письмо от министерства общественной безопасности Свердловской области, где оно изменило свою позицию, в штабе всерьез не восприняли.

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2 комментариев из 2 | смотреть все
надоели все они!!!!!! Сегодня в 13:41

А от кого официальный "разрешительный" документ?

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народное мнение Сегодня в 13:42

И этот Навальный доверия не внушает и, конечно, Медведев со своим правительством доверия не внушают. Шли бы они все ...куда подальше лесом и в сад!!!!!!!

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