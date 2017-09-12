Первое осеннее заседание - 26 числа.

Депутаты свердловского Законодательного Собрания проведут первое заседание осенней сессии 26 сентября. Об этом "Уралинформбюро" рассказали сами парламентарии.

С 18 по 21 сентября, перед началом осенней сессии регионального Заксобрания, начнут работу комитеты и комиссии, входящие в его состав. К этому времени должны вернуться из отпуска и появиться в своих рабочих кабинетах все свердловские депутаты.

В Госдуме к написанию и обсуждению новых законопроектов народные избранники приступят 13 сентября.