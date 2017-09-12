×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Депутаты свердловского ЗакСо выйдут с каникул 18 сентябряСегодня в 13:01

  • Текст

Первое осеннее заседание - 26 числа.

Депутаты свердловского Законодательного Собрания проведут первое заседание осенней сессии 26 сентября. Об этом "Уралинформбюро" рассказали сами парламентарии.

С 18 по 21 сентября, перед началом осенней сессии регионального Заксобрания, начнут работу комитеты и комиссии, входящие в его состав. К этому времени должны вернуться из отпуска и появиться в своих рабочих кабинетах все свердловские депутаты.

В Госдуме к написанию и обсуждению новых законопроектов народные избранники приступят 13 сентября.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Лада Никитина как зеркало Югры

Лада Никитина как зеркало Югры

Что важнее – человек или закон?

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

Под обещание Рогозина.

Смотрите: Россель на фотографиях и без

Смотрите: Россель на фотографиях и без

За месяц до юбилея.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×