С 15-го.

Инаугурация Евгения Куйвашева состоится 18 сентября 2017 года. Ранее сообщалось о том, что она пройдет 15 сентября. Ожидается, что местом проведения церемонии станет Театр эстрады Екатеринбурга.

Заседание правительства области, как и планировалось, состоится 14 сентября. Предположительно, четверг станет последним рабочим днем кабмина. Ключевым выступлением будет доклад "О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2016 году". Кроме того, чиновники обсудят свыше 20 проектов постановлений.

"14 сентября будет подписан ряд документов, необходимых для вступления в должность губернатора, после чего правительство автоматически распускается", - сообщили ранее "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики области.

Евгений Куйвашев 10 сентября 2017 года одержал победу на выборах губернатора Свердловской области, набрав 62,16% голосов. Явка избирателей составила 37,33%.

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