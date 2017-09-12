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В Тюменской области назначен новый АйболитСегодня в 16:17

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Главным ветеринаром стал Вадим Шульц.

В Тюменской области назначен новый начальник управления ветеринарии. 12 сентября в должность главного ветинспектора региона вступил Вадим Шульц. Его предшественница Ольга Полякова ушла на заслуженный отдых.

По словам Шульца, работы предстоит много, хотя в целом в регионе эпизоотическая ситуация благополучна.

"У нас острая ситуация по африканской чуме свиней и по другим инфекционным заболеваниям, распространенным на территории РФ. Потому в первую очередь нам нужно решать эти вопросы обеспечения благополучия Тюменской области", - рассказал "Уралинформбюро" Шульц.

Он также отметил, что актуальности не теряют и кадровые вопросы, но пока они у нового руководства управления ветеринарии на втором плане: "Может, что-то и изменится в составе персонала, но это пройдет не скоро и не в революционном режиме".

Вадим Шульц работает в управлении ветеринарии Тюменской области с 2009 года, а с середины мая 2017 года он фактически возглавлял структуру, находясь в должности замруководителя.

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