×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Медведев оставил чиновников без иностранных кроватейСегодня в 17:51

  • Текст

И обеденных столов.

Глава правительства России Дмитрий Медведев ограничил госзакупки мебели для чиновников. С 1 декабря 2017 года госслужащим придется приобретать офисную и гостевую мебель исключительно отечественного производства.

Соответствующее постановление размещено на сайте кабмина 12 сентября, передает "Уралинформбюро". В нем сказано, что изменения внесены "в целях защиты внутреннего рынка и поддержки российских товаропроизводителей".

В постановлении указано 29 позиций деревянной мебели заграничного производства. Под запрет попали кухонные гарнитуры, спальни, журнальные столики, диваны и кушетки, в том числе детские.

Стоит отметить, что запрет на покупку иностранной мебели не распространяется на фирмы-производители государств Евразийского экономического союза. Кроме того, оно временное – действует по 1 декабря 2019 года включительно.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Лада Никитина как зеркало Югры

Лада Никитина как зеркало Югры

Что важнее – человек или закон?

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

Под обещание Рогозина.

Смотрите: Россель на фотографиях и без

Смотрите: Россель на фотографиях и без

За месяц до юбилея.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×