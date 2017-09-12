И обеденных столов.

Глава правительства России Дмитрий Медведев ограничил госзакупки мебели для чиновников. С 1 декабря 2017 года госслужащим придется приобретать офисную и гостевую мебель исключительно отечественного производства.



Соответствующее постановление размещено на сайте кабмина 12 сентября, передает "Уралинформбюро". В нем сказано, что изменения внесены "в целях защиты внутреннего рынка и поддержки российских товаропроизводителей".

В постановлении указано 29 позиций деревянной мебели заграничного производства. Под запрет попали кухонные гарнитуры, спальни, журнальные столики, диваны и кушетки, в том числе детские.



Стоит отметить, что запрет на покупку иностранной мебели не распространяется на фирмы-производители государств Евразийского экономического союза. Кроме того, оно временное – действует по 1 декабря 2019 года включительно.