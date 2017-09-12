Депутаты Госдумы назвали главное событие осенней сессииСегодня в 18:37
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Это - рассмотрение бюджета.
Рассмотрение федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов станет главным событием осенней сессии. Об этом заявил первый зампредседателя Госдумы Иван Мельников, сообщает "Уралинформбюро".
Кроме того, он рассказал о планах на осеннюю сессию: "Включено около 130 законопроектов для первоочередного рассмотрения. Нас ждет содержательно-насыщенная и разноплановая повестка. На данный момент в сентябре планируется подготовить к рассмотрению около 180 законопроектов, подавляющая часть из них - в первом чтении, и среди них более сотни инициатив внесено депутатами".
По его словам, одной из приоритетных задач для депутатов станет рассмотрение законопроекта "Об ответственном отношении с животными".
"Законопроект с долгой историей, который был внесен в Государственную думу еще в 2010 году, а в 2011 - принят в первом чтении. В конце весенней сессии его рассмотрение было перенесено с целью всестороннего обсуждения в рабочей группе, более качественной проработки и поиска сбалансированного решения. Теперь мы его рассмотрим", — цитирует политика РИА "Новости".
13 сентября Госдума седьмого созыва проведет первое в осенней сессии пленарное заседание. Среди депутатов есть и представители Свердловской области, которые намерены вынести на рассмотрение свои инициативы. Кроме того, парламентарии от Среднего Урала планируют активно участвовать в обсуждении бюджета – для родного региона они "откусят" пару-тройку миллиардов рублей - на ремонт дорог, строительство школ и развитие туризма.
"Нас ждет содержательно-насыщенная повестка", - заключил вице-спикер Госдумы.
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