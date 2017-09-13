×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Дума Екатеринбурга "убьет" 34 своих решенияСегодня в 09:37

  • Текст

В угоду области.

Дума Екатеринбурга по просьбе мэрии упразднит сразу 34 решения, связанных с правилами землепользования и застройки муниципалитета. Информация об этом опубликована на официальном сайте администрации города, передает "Уралинформбюро".

На днях в гордуму был внесен проект решения, разработанный департаментом архитектуры и градостроительства. В документе говорится, что предыдущие решение местного парламента следует упразднить в связи с разработанными и утвержденными министерством строительства Свердловской области новыми "правилами землепользования и застройки Екатеринбурга". Последние были приняты на основании областного закона о перераспределении градостроительных полномочий на региональный уровень.

"Из-за принятого свердловским минстроем приказа, городское законодательство нужно немного скорректировать и привести в соответствие с областным. Мы ожидаем, что депутаты гордумы сделают это в самое ближайшее время", - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов.

Между тем, свердловский минстрой подготовил еще одну редакцию правил землепользования Екатеринбурга. Общественные слушания по изменениям градостроительного зонирования отдельных участков запланированы на 31 октября.

Стоит отметить, что градостроительные полномочия в Екатеринбурге отнесены на региональный уровень еще в 2016 году.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Лада Никитина как зеркало Югры

Лада Никитина как зеркало Югры

Что важнее – человек или закон?

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

Под обещание Рогозина.

Смотрите: Россель на фотографиях и без

Смотрите: Россель на фотографиях и без

За месяц до юбилея.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×