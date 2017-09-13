Дума Екатеринбурга "убьет" 34 своих решенияСегодня в 09:37
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В угоду области.
Дума Екатеринбурга по просьбе мэрии упразднит сразу 34 решения, связанных с правилами землепользования и застройки муниципалитета. Информация об этом опубликована на официальном сайте администрации города, передает "Уралинформбюро".
На днях в гордуму был внесен проект решения, разработанный департаментом архитектуры и градостроительства. В документе говорится, что предыдущие решение местного парламента следует упразднить в связи с разработанными и утвержденными министерством строительства Свердловской области новыми "правилами землепользования и застройки Екатеринбурга". Последние были приняты на основании областного закона о перераспределении градостроительных полномочий на региональный уровень.
"Из-за принятого свердловским минстроем приказа, городское законодательство нужно немного скорректировать и привести в соответствие с областным. Мы ожидаем, что депутаты гордумы сделают это в самое ближайшее время", - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов.
Между тем, свердловский минстрой подготовил еще одну редакцию правил землепользования Екатеринбурга. Общественные слушания по изменениям градостроительного зонирования отдельных участков запланированы на 31 октября.
Стоит отметить, что градостроительные полномочия в Екатеринбурге отнесены на региональный уровень еще в 2016 году.
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