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Путин  вызовет Куйвашева в Кремль Сегодня в 10:10

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Чтобы напутствовать.

Президент РФ Владимир Путин вызовет в Москву Евгения Куйвашева. На следующей неделе российский лидер намерен встретится с главами регионов, которые на состоявшихся 10 сентября выборах, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. "Планируется и готовится", - сказал он.

Вероятнее всего, мероприятие пройдет 20-21 сентября. Традиционно на таких встречах Владимир Путин дает оценку прошедшим избирательным кампаниям и определенные напутствия губернаторам по работе в регионах, передает "Уралинформбюро".

10 сентября прямым голосованием были избраны главы 16 российских регионов, в том числе, Свердловской области, где, набрав 62,16% голосов, победу одержал врио губернатора Евгений Куйвашев.

Ранее в рамках рабочих поездок глава государства посетил почти все предвыборные территории, с некоторыми из кандидатов он провел встречи в Москве. Стоит отметить, что в Екатеринбург Путин приехал сам. В начале июля он передал главе Среднего Урала обращения жителей, поступившие ему во время "прямой линии".

Эксперты отмечают, что встречи президента с региональными руководителями после выборных кампаний - важная часть взаимодействия федерального центра с субъектами. Таким образом Владимир Путин показывает губернаторам, что поддержка с его стороны сохраняется, и что до этого она не носила сугубо предвыборный характер. При этом президенту важно продемонстрировать, что новые главы регионов входят в его команду.

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