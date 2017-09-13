И одобрять министров.

13 сентября 2017 года состоялся совет Заксобрания Свердловской области, предваряющий осеннюю сессию. На нем была определена повестка первого заседания регионального парламента, которое состоится 25 сентября, передает "Уралинформбюро".

В повестку вошло 26 вопросов. Большинство из них - приведение областного законодательства в соответствие с федеральным. "Эту работу необходимо провести, так как Государственная Дума и Совет Федерации активно поработали в завершении весенней сессии, приняты законы по земельным отношениям и ряд других", – пояснила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

Кроме того, депутаты рассмотрят изменения в областной закон о бюджетном процессе: он будет дополнен формулировкой о том, что предшествующим документом к проекту бюджета будут основные направления налоговой и бюджетной политики, вносимые губернатором региона.

Также народным избранникам предстоит обсудить грядущие назначения в свердловском правительстве. После того, как Евгений Куйвашев заново вступит в должность губернатора, нынешние главы министерств слагают полномочия. Почти всех министров Куйвашев может затем утвердить сам, но по трем – главам минфина, минсоцполитики и МУГИСО – требуется согласие Заксобрания.

"Также согласование с Законодательным Собранием проводится по кандидатурам двух первых заместителей губернатора. У меня нет сомнений, что на должности первых заместителей губернатора будут предложены кандидатуры Алексея Орлова и Владимира Тунгусова, и что депутаты дадут согласие на назначение", – добавила Бабушкина.