×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Первому вице-премьеру Прикамья прочат скорую отставку13 сентября в 18:03

  • Текст

Решетникова "бросит" Владимир Рыбакин.

Первый вице-премьер правительства Пермского края, отвечающий за инфраструктурный блок, Владимир Рыбакин планирует уйти в отставку. Он намерен завершить работу в ближайшие сроки по личным мотивам, о которых не распространяется, сообщили "Уралинформбюро" источники в краевом правительстве.

Перед уходом Рыбакин завершил все проекты, которым занимался по роду службы, прочие дела он передал новой команде.

По данным инсайдеров "Уралинформбюро", слухи о вероятной добровольной отставке Владимира Рыбакина ходили последние месяцы. Некоторые связывают такое решение чиновника с претензиями к нему со стороны главы региона Максима Решетникова из-за срыва сроков сдачи футбольного манежа "Пермь Великая".

В кулуарах также говорят о том, что после победы Решетникова на губернаторских выборах состав краевого правительства может обновиться примерно на половину.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Лада Никитина как зеркало Югры

Лада Никитина как зеркало Югры

Что важнее – человек или закон?

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

Под обещание Рогозина.

Смотрите: Россель на фотографиях и без

Смотрите: Россель на фотографиях и без

За месяц до юбилея.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×