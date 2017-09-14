Решетникова "бросит" Владимир Рыбакин.

Первый вице-премьер правительства Пермского края, отвечающий за инфраструктурный блок, Владимир Рыбакин планирует уйти в отставку. Он намерен завершить работу в ближайшие сроки по личным мотивам, о которых не распространяется, сообщили "Уралинформбюро" источники в краевом правительстве.

Перед уходом Рыбакин завершил все проекты, которым занимался по роду службы, прочие дела он передал новой команде.

По данным инсайдеров "Уралинформбюро", слухи о вероятной добровольной отставке Владимира Рыбакина ходили последние месяцы. Некоторые связывают такое решение чиновника с претензиями к нему со стороны главы региона Максима Решетникова из-за срыва сроков сдачи футбольного манежа "Пермь Великая".

В кулуарах также говорят о том, что после победы Решетникова на губернаторских выборах состав краевого правительства может обновиться примерно на половину.