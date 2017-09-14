Александру Породнову.

Дмитрий Нисковских покинул кабинет министра инвестиций и развития Свердловской области. Временно исполнять обязанности главы министерства будет его заместитель Александр Породнов, пояснили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

14 сентября 2017 года состоится инаугурация Нисковских, избранного на пост главы Сысертского городского округа. Ранее кресло мэра занимал "колбасный король" Александр Карамышев.

Стоит отметить, что сегодня же вечером состоится заседание областного правительства, на котором, как ожидается, врио губернатора Евгений Куйвашев распустит кабмин. "Будет подписан ряд документов, необходимых для вступления в должность губернатора, после чего правительство автоматически распускается", - сообщили ранее в ДИПе.

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