После инаугурации Куйвашева.

Член Совета Федерации и первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель готовится к новому сенаторскому сроку. Об этом его попросил нынешний глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.

"Евгений Владимирович (Куйвашев – прим.ред.) мне предложил снова быть в Совете Федерации и участвовать в выборной кампании. В понедельник будет инаугурация, она закончится, и он уже будет иметь право подписывать решение о том, кто будет представлять регион в СовФеде", - рассказал "Уралинформбюро" Россель.

Стоит отметить, что ранее сенаторов выбирали в ходе прямых выборов. Сейчас члены СовФеда от региона назначаются губернатором и Заксобранием.