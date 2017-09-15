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Россель готовится к новому сенаторскому сроку 14 сентября в 17:23

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После инаугурации Куйвашева.

Член Совета Федерации и первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель готовится к новому сенаторскому сроку. Об этом его попросил нынешний глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.

"Евгений Владимирович (Куйвашев – прим.ред.) мне предложил снова быть в Совете Федерации и участвовать в выборной кампании. В понедельник будет инаугурация, она закончится, и он уже будет иметь право подписывать решение о том, кто будет представлять регион в СовФеде", - рассказал "Уралинформбюро" Россель.

Стоит отметить, что ранее сенаторов выбирали в ходе прямых выборов. Сейчас члены СовФеда от региона назначаются губернатором и Заксобранием.

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