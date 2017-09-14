Нынешний состав кабмина дорабатывает последние дни.

К формированию нового состава правительства Свердловской области Евгений Куйвашев приступит после 18 сентября 2017 года. Об этом он заявил 14 числа в ходе последнего заседания нынешнего кабмина, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Самостоятельно Куйвашев сможет назначить глав почти всех министерств. Исключение – минфин, минсоцполитики и МУГИСО. Кандидатуры на пост их руководителей необходимо согласовать с Заксобранием региона. Таким образом, назначение этих министров состоится не раньше 25 сентября - даты, на которую запланировано первое осеннее заседание регионального парламента.

"Также согласование с Законодательным Собранием проводится по кандидатурам двух первых заместителей губернатора. У меня нет сомнений, что на должности первых заместителей губернатора будут предложены кандидатуры Алексея Орлова и Владимира Тунгусова, и что депутаты дадут согласие на назначение", – ранее отметила председатель ЗакСо Людмила Бабушкина.

Евгений Куйвашев по итогам единого дня голосования набрал 62,12% голосов избирателей. Церемония его инаугурации будет проходить 18 сентября в Театре эстрады, начиная с 11.00.