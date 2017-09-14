Урок истории от Эдуарда РосселяСегодня в 20:05
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О чем не напишут в учебниках.
Это больше походило на встречу одноклассников: собравшись в круг, мужчины в дорогих костюмах травили шутки про чиновников и рассказывали байки из жизни, которые чужими точно не озвучишь, передает "Уралинформбюро".
"Таким составом вместе мы ещё не собирались, а если собирались, то я уже даже и не вспомню, сколько лет назад это было", - отметил кто-то.
Атмосферу встречи можно назвать теплой: круг из смеющихся над анекдотическими ситуациями из собственной жизни становился все больше, тон разговора - тише, а звучавшие в нем имена - все громче.
Сергей Чемезов, занимавший пост министра сельского хозяйства при Росселе, стал душой компании
"А для чего мы здесь собрались, какой формат встречи?", - поинтересовался у Владимира Черкашина Сергей Скуратов. "У Росселя скоро день рождения, но у нас тут мероприятие без торжеств, так что все пришли без подарков", - пояснил банкир авиаперевозчику.
Этот жест в 90-е годы был популярен у многих политиков
Эта встреча Эдуарда Росселя с уральскими предпринимателями и промышленниками, которые в 90-е годы под его эгидой помогали строить экономику региона – продолжила череду мероприятий в честь предстоящего 80-летнего юбилея первого губернатора Свердловской области.
"Мне приятно вас видеть, так как мы с вами пережили самое сложное время", - поприветствовал Россель ветеранов уральской промышленности.
Впрочем, начал первый губернатор Среднего Урала с грустных воспоминаний – о тех, кто почти четверть века назад не смог выжить в непростых экономических условиях. "Мы потеряли много предприятий, шарикоподшипниковый завод, например, или "Уралобувь". Последние вообще могли делать только по 5 миллионов кирзовых сапог, которые не покупали", - загрустил он.
Вступительное слово Эдуарда Росселя больше напоминало урок новейшей истории. Он рассказал, как по просьбе Бориса Ельцина во время путча помог вывести членов правительства из Москвы в Екатеринбург и как Александр Лукашенко испортил его планы по запуску производства БелАЗов на одном из уральских заводов.
Руководившие предприятиями в эпоху Росселя-губернатора запомнили другое: без продуманных и порой неожиданных решений тогдашнего главы области многие заводы попросту бы встали.
"Эдуард Эргартович хитрый такой человек! Каждый раз он приезжал на предприятие и подкидывал какие-то идеи для развития и выживания. Он мне тогда заявил: "Чубайс сказал, что "Уралвагонзавод" стране не нужен, но мне он, как губернатору, нужен", - напомнил бывший глава УВЗ Николай Малых.
Николай Малых, экс-директор "Уралвагонзавода"
Долго говорить о прошлом Россель не позволил и предложил заглянуть в будущее. "10 сентября мы выбрали губернатора, Евгений Владимирович (Куйвашев – прим.ред.) будет работать по своей программе "Пятилетка развития", которую мы с вами утвердили и в которую вошли и наши с вами предложения", - отметил он.
Без подарка Россель все-таки не ушел: вице-президент регионального союза промышленников и предпринимателей Максим Черепанов вручил имениннику диск с документальным фильмом о нем же.
"А на флешке его у вас нет?", - переспросил Россель, давая понять, что губернатор "из 90-х" от современных тенденций не отстает.
Валентина ЕРЕМЕЕВА
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