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Депутатам Госдумы РФ сократили пятничный рабочий деньСегодня в 14:29

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Для продуктивной работы по выходным.

Депутаты Госдумы РФ приняли решение сократить пятничное пленарное заседание - оно будет заканчиваться не в 18.00, а на час раньше, сообщает "Парламентская газета".

По словам спикера Вячеслава Володина, внедрение нового рабочего графика позволит парламентариям приезжать в регионы в пятницу вечером, а не в субботу утром – для более продуктивной работы в выходные дни.

"Баланс рабочего времени остается в том же объеме, но при этом мы пятницу делаем тем днем, когда появляется возможность у наших коллег поехать в регионы", - заявил Володин.

На тему сокращения пятничного заседания поступило еще несколько предложений от фракций. Например, за счет отказа от обеденного перерыва в среду завершать работу по пятницам в 15.00. Эта идея будет обсуждаться 19 сентября 2017 года, передает "Уралинформбюро".

Впрочем, инициатива председателя Госдумы вызвала сомнения у пользователей cоцсетей. "Ага, и они сразу рванули к избирателям? Да им все равно", - такой комментарий оставил пользователь Alex на странице Госдумы в Twitter.

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