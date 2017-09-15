Победитель лотереи "сходил" на выборы 9 сентября.

Участник фестиваля "Уральские самоцветы" выиграл машину за сутки до старта лотереи. Такой вывод можно сделать после просмотра одного из видео на YouTube, размещенного на официальном канале организаторов розыгрыша, передает "Уралинформбюро".

Лотерея, по неофициальной информации призванная повысить явку в единый день голосования 10 сентября 2017 года, проводилась в 20 муниципалитетах Свердловской области. В числе прочего разыгрывались 15 квартир и 130 автомобилей Lada Granta.

Видеоролик, о котором идет речь, судя по его описанию, был опубликован за день до выборов - 9 сентября. В кадре якобы житель Каменск-Уральского делится радостью от выигрыша квартиры. "Это первый такой выигрыш в жизни", - говорит на камеру мужчина.



Скриншот видео с youtube.com

Упоминаются в сюжете и выборы, на которые счастливчик, по его словам, пришел "отдать свой долг". Вечером 10 сентября на ОТВ вышел сюжет, посвященный фестивалю "Уральские самоцветы" и лотерее в частности. Первым обладателем новой жилплощади, как выяснилось, стал прессовщик Синарского трубного завода Виктор Паньков.

На вопрос корреспондента "Уралинформбюро", как видео с победителем лотереи оказалось в интернете за день до ее начала, член координационного совета фестиваля по связям с общественностью Елена Стрелецкая пояснила, скорее всего, на видеохостинге "перепутались даты".

"Лотерея, в которой разыгрывались ценные призы, проводилась только 10 сентября", - добавила она.

Учредителем фестиваля "Уральские самоцветы" выступила Уральская торгово-промышленная палата. Подарки для лотереи представили местные бизнесмены. Всего 10 сентября было разыграно 14 квартир, 65 автомобилей, порядка 5000 единиц бытовой техники и около 700 тысяч сувениров.

Стоит отметить, что председатель избиркома Свердловской области Валерий Чайников неоднократно заявлял, что проведение лотереи никак не соотносится "с итогами голосования либо с поддержкой кандидатов". При этом, как отмечают эксперты, розыгрыш мог повысить явку на выборах от 5 до 10%.