В отношении нарушителей.

12 уголовных дел возбуждено по итогам избирательной кампании и выборов, прошедших в России 10 сентября. Зафиксировано 337 административных правонарушений, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центральную избирательную комиссию РФ.

"За 10 сентября выявлено 78 правонарушений, по ним составлено 47 протоколов, по остальным - либо информация не подтвердилась, либо продолжает проверяться, либо отправили по подведомственности", - уточнили в Центризбиркоме.

В Единый день голосования в Свердловской области выбирали губернатора, глав 4 муниципалитетов и депутатов 49 дум, напоминает "Уралинформбюро". Явка избирателей составила 37,33%. Евгений Куйвашев одержал победу на выборах губернатора, набрав 62,16% голосов. На выборах мэра Нижнего Тагила - второго по значимости муниципалитета региона - Сергей Носов уверенно набрал больше 90% голосов.