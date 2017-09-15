×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Выборы 10 сентября обернулись уголовными деламиСегодня в 17:16

  • Текст

В отношении нарушителей.

12 уголовных дел возбуждено по итогам избирательной кампании и выборов, прошедших в России 10 сентября. Зафиксировано 337 административных правонарушений, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центральную избирательную комиссию РФ.

"За 10 сентября выявлено 78 правонарушений, по ним составлено 47 протоколов, по остальным - либо информация не подтвердилась, либо продолжает проверяться, либо отправили по подведомственности", - уточнили в Центризбиркоме.

В Единый день голосования в Свердловской области выбирали губернатора, глав 4 муниципалитетов и депутатов 49 дум, напоминает "Уралинформбюро". Явка избирателей составила 37,33%. Евгений Куйвашев одержал победу на выборах губернатора, набрав 62,16% голосов. На выборах мэра Нижнего Тагила - второго по значимости муниципалитета региона - Сергей Носов уверенно набрал больше 90% голосов.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Продолжение расследования "Уралинформбюро".

Артемовский Манхэттен

Артемовский Манхэттен

Для переселенцев.

Лада Никитина как зеркало Югры

Лада Никитина как зеркало Югры

Что важнее – человек или закон?

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×