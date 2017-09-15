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Депутаты пообещали Куйвашеву не делать из региона райСегодня в 18:08

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Но и не превращать его в ад.

Депутаты городских и сельских дум, избранные 10 сентября в различных муниципалитетах Свердловской области, дали слово врио губернатора Евгению Куйвашеву реализовывать на местах его программу развития региона.

На встрече с народными избранниками, как передает корреспондент "Уралинформбюро", Евгений Куйвашев напомнил, что на них лежит большая ответственность: им предстоит распоряжаться муниципальным имуществом, приводить местный устав в соответствие с законами региона и Федерации, а также регулировать бюджетные потоки.

"Пришло время забыть о политических разногласиях и стать единой командой, чья работа направлена на благо жителей городов и поселков", - напутствовал он парламентариев.

По его словам, одна из основных задач муниципальных депутатов – разработать проекты социально-экономической эволюции своих территорий, учитывая при этом народную программу пятилетки развития региона.

Депутаты муниципальных дум

Слово во время встречи дали нескольким депутатам. Среди них оказались те, кто был избран в городские думы впервые, и парламентариям с многолетним стажем работы. Все они высказались в поддержку идеи врио губернатора.

"Нас выбрали не для того, чтобы рай был в Свердловской области, а для того, чтобы Свердловская область не была адом", - заявила председатель Камышловской думы Людмила Готкис.

Стоит отметить, что в минувшей избирательной кампании приняло участие более 2 650 кандидатов, 794 из них - избраны депутатами.

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